In NRW werden Straftaten aus dem Clan-Milieu seit Anfang 2019 anhand von Familiennamen und sozialen Strukturen kategorisiert. Bei Mehrfachtätern werden alle Delikte vom gleichen Sachbearbeiter behandelt, und nicht wie sonst, von unterschiedlichen Sachbearbeitern je nach Art der Straftat. Auf diese Weise wollen die Ermittler Clan-Strukturen schneller und effizienter verstehen und aufdecken.



Bevor wir zum nächsten Zielort fahren, möchte ich noch wissen, wie die Beamten verhindern wollen, dass bei solchen Durchsuchungen Unschuldige diskriminiert werden und sich unter Generalverdacht gestellt fühlen? Was ist, wenn ich einfach nur das Pech habe, zufällig den gleichen Nachnamen zu tragen oder die gleichen Orte zu besuchen wie Intensivtäter? Polizeikommissar Sebastian Schmidt, der mit uns im Einsatz ist, zeigt sich eher unbeeindruckt: "Wir haben die Leute, die nicht straffällig werden, aber diese Leute gehen ja auch nicht freiwillig zur Polizei. Das heißt, sie schützen ihre geschlossene Familienstruktur trotzdem. Deswegen hab ich in dem Fall wenig Mitleid."