Letzte Station: "Fridays for Future", eine Demonstration von Schülerinnen, Schülern und Studierenden in Dortmund. Es geht um das Klima, um den Umweltschutz - aber eben auch um das Tempolimit, sagt Organisatorin Therese Kah. "Es wird ja gesagt, es sei so wenig CO2, das da eingespart wird. Es ist im Vergleich zum Kohleausstieg natürlich weniger, aber auch ein viel geringerer Aufwand." Ein Tempolimit würde von niemandem ein Opfer fordern, meint sie. Ihre Mitdemonstrantin Clara Rittmann pflichtet ihr bei: "Schlussendlich werden häufig die Entscheidungen emotionsbasiert getroffen. Und zwar aufgrund von Emotionen von Menschen, die halt 30 Jahre älter sind als wir, und um deren Zukunft es nicht geht."



Auch nach meiner Rundfahrt durch die Autorepublik Deutschland schlagen weiterhin zwei Herzen in meiner Brust. Natürlich macht es mir Spaß, richtig schnell zu fahren. Auf der anderen Seite gibt es gute Argumente dagegen. Schwere Unfälle, mehr Tote und Verletzte als bei niedrigen Geschwindigkeiten und ein höherer CO2-Ausstoß.