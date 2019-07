Angela Schaller ist mittleren Alters, trägt ein Dirndl und hat ihr rotbraunes Haar zu einem langen Zopf geflochten. An den Ohren trägt sie je einen silbernen Stecker in Form einer Acht. Die doppelte Acht gilt in der Szene als Code für ein doppeltes H - "Heil Hitler". Schaller ist bekannt in der Szene, sie bezeichnet sich selbst als Nationalsozialistin. Ob es sie nicht störe, dass hier auch Neonazis anwesend seien, die einen völkermordenden Krieg verherrlichten? Nein, für sie falle das unter die Meinungsfreiheit. Den Holocaust leugnen wolle sie mit dieser Aussage nicht, das sei strafrechtlich verboten, sagt sie.