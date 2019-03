Claudia Dantschke: Die Lage der Kinder dort ist katastrophal! Die Zustände in den Lagern sind unhaltbar. In Al Haul, dem ersten Auffanglager, in das die Frauen mit ihren Kindern kommen, wenn sie von den Kurden aufgegriffen werden, sterben Kinder. Das ist ein riesiges Flüchtlingslager. Bisher ist keines der deutschen Kinder betroffen, aber das kann jederzeit passieren. Dort haben wir es auch mit Fällen von deutschen Kindern zu tun, wo beide Eltern nicht mehr leben, und die Kinder jetzt auf sich gestellt sind. Eine Mutter ist schwer an Leukämie erkrankt, kann aber nicht ins Krankenhaus, weil ihre Kinder sonst alleine wären.



(Anm. der Redaktion: Bisher hat die Bundesregierung diesen Menschen nicht geholfen. Als Grund nennt das Auswärtige Amt, dass es in Syrien keine deutsche konsularische Vertretung gebe. Diese ist aber notwendig um z.B. DNA-Tests zu veranlassen, die notwendig sind, damit die in Syrien geborenen Kinder eindeutig ihren Müttern zugeordnet werden können und dann eine deutsche Geburtsurkunde bekommen.)