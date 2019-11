Für meine Sendung will ich versuchen nachzuvollziehen, was Opfer des Systems erlebten. In der Gedenkstätte Hohenschönhausen, begleitet mich Andreas Mehlstäubl, durch den ehemaligen Stasi-Knast. Er selbst saß hier in Untersuchungshaft.



Dieses "Hier" gab es zu DDR-Zeiten offiziell aber nicht. Der Stasi-Knast war damals wie ein weißer Fleck auf der Landkarte.