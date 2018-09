Mehr von den Erlebnissen der ZDF-Journalistin in Chemnitz sehen Sie in der Sendung "dunja hayali", heute um 22.45 Uhr im ZDF. Quelle: ZDF/Svea Pietschmann

Als ich am Samstag nach Chemnitz fahre, blickt die ganze Republik schon seit Tagen entsetzt nach Sachsen. Seit Daniel H. am 26. August getötet wurde, mutmaßlich von zwei Migranten, ist Chemnitz Brennpunkt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf den nun folgenden Demonstrationen entlädt sich vieles, was die Republik seit drei Jahren in Atem hält: der Streit um Flüchtlinge und Migration und der Ärger über "die da oben".



Ich will heute alle Seiten erleben: den sogenannten "Trauermarsch" von Pro Chemnitz, AfD und Pegida und die Gegendemonstranten, die Vertreter der Vielfalt und die Wütenden. Aber ich beginne an dem Ort, an dem es losging: am Tatort. Hier wird getrauert. Hunderte Blumen und Kerzen zeugen davon. Die Stimmung: andachtsvoll, nachdenklich. Ein älteres Ehepaar äußert seine Sorgen: Wer sich kritisch über die Regierung äußere, gelte schnell als rechts. Ist das so? Auf jeden Fall merke ich, dass die Menschen ernstgenommen werden wollen.