Das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte - Natan Grossmann ist einer von wenigen noch lebenden Zeitzeugen. Er ist heute 90 oder 91 Jahre alt - genau weiß er es nicht, weil sein Vater ihn möglicherweise älter machte, um seine Überlebenschancen zu erhöhen: So war die Wahrscheinlichkeit größer, Arbeit zu bekommen und nicht deportiert zu werden.



Menschen wie er halten die Erinnerung an die Schrecken der Nazizeit wach. Erinnerungen an das Unvorstellbare: die industrielle Vernichtung von Millionen von Menschen. Durch sie wird weitererzählt, was der Holocaust für die Menschen heute noch bedeutet. Zu seiner Befreiung 1945 sagt er: "Ich habe mich wie neu geboren gefühlt". Aber auch er trägt Hass in sich. Hass auf Deutschland und geht nach Israel. Er kämpft im Unabhängigkeitskrieg, dort ist er endlich angekommen. Und doch kehrt er 1959 ins Land der Täter zurück - weil er Erfrierungen hat, die in Israel nicht behandelt werden können.