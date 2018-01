Can Dündar, der ehemalige Chefredakteur von "Cumhuriyet", kritisierte die deutsche Regierung in der Sendung. Sie habe keine klare Türkeipolitik, sagte Dündar. Am Montag begann der Prozess gegen ihn und weitere 16 Journalisten der regierungskritischen türkischen Zeitung. Er lebt derzeit in Deutschland. In der Türkei droht ihm eine mehrjährige Haftstrafe.