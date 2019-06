Dass in Deutschland quasi jeder ein Zeitarbeitsunternehmen gründen dürfe, kritisiert auch die Grünen-Politikerin Beate Müller-Gemmeke. In einigen europäischen Nachbarländern gelten andere Regeln, so etwa in Österreich: Dort muss man eine grundsätzliche Eignung haben, sagt Erich Pichorner, Bundesvorsitzender der Personaldienstleister der Wirtschaftskammer Österreich.



Erforderlich sei eine abgeschlossene Ausbildung verbunden mit beruflicher Erfahrung im Personalbereich und der Unternehmensführung. "Zusätzlich gibt es eine Befähigungsprüfung. Das heißt, man muss einen Kurs an einem Ausbildungsinstitut machen und muss danach eine Prüfung ablegen. Und auf Basis dessen kann man dann eine Gewerbeberechtigung bekommen", erklärt Pichorner.