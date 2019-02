Auch Linus Bruhn kann am Ende nicht wirklich überzeugen. Der 20-Jährige, der mit seinen weißen Sneakern an Justin Bieber oder Shawn Mendes erinnert, fordert die Zuhörer in seinem ebenfalls recht durchschnittlichen Song "Our City" auf, öfter mal ihr Handy aus der Hand zu legen. Einzig die Bonner Sängerin Makeda kann mit ihrer Ballade "The day I loved you most" und ihrer soliden Stimme punkten und landet am Ende auf dem zweiten Platz.