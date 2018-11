Das Risiko, so die Spaltung in Nordirland weiter zu vergrößern und den Konflikt anzuheizen, ist groß. Oder soll sie mitmachen beim Sturz Mays, einen Brexit-Hardliner zum Premierminister küren? Dessen Brexit-Vorstellungen könnte eine harte Grenze unausweichlich machen. "Bei diesem Parteitag," erklärt Wirtschaftslobbyist Rana, "dürfte die DUP einmal durch die Hölle und zurück gehen. Was am Ende dabei rauskommt ist völlig ungewiss." Die Ironie dabei: in Sachen Brexit ist das momentan die einzige Gewissheit. Egal ob in Belfast, London oder Brüssel.