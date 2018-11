Zumindest die EU ist einer Brexit-Vereinbarung mit Großbritannien einen großen Schritt näher gekommen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez gab am Samstag nach einem Kompromiss zur Gibraltar-Frage seinen Widerstand gegen die Verträge auf und kündigte an, den Brexit-Sondergipfel am Sonntag nicht zu blockieren. Nach 17 Monaten zäher Verhandlungen können die Staats- und Regierungschefs dann die Verträge zum Austritt Großbritanniens besiegeln. Die 27 verbleibenden EU-Staaten hätten "den Test der Einheit und Solidarität bestanden", erklärte EU-Ratspräsident Donald Tusk.