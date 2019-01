Der Internationale Flughafen hat bereits eröffnet, das Passagierterminal ging vor wenigen Wochen in Betrieb. Noch gibt es nur eine Flugverbindung mit Oman Air nach Muscat, aber auch das soll sich in Zukunft ändern. Der neue Hafen hat in Teilen eröffnet, das Trockendock zieht bereits pro Jahr 85 Schiffe zur Reparatur an. Ein Luxushotel steht am Meer, von weitem sieht es wie verloren aus in der Wüste.