Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU). Archivbild Quelle: Michael Kappeler/dpa

Unionsfraktionschef Volker Kauder sieht die Gegenkandidatur seines Stellvertreters Ralph Brinkhaus (beide CDU) für das Amt des Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsabgeordneten als politische Normalität.



"Ich glaube, dass eine Kandidatur in Demokratien immer etwas ist, was dazugehören kann", sagte Kauder zum Abschluss der Klausur der Spitze der Unionsfraktion in Berlin. Deswegen sehe er sich dadurch nicht beschädigt. Kauder und Brinkhaus hatten ihre Kandidaturen während der Klausur angekündigt.