Das Tesla Model 3. Quelle: David Zalubowski/AP/dpa

Neben dem holprigen Produktionsstart des Hoffnungsträgers Model 3 macht dem Elektroautobauer Tesla nun auch noch ein Feind im eigenen Hause zu schaffen. Ein Mitarbeiter habe laut Firmenchef Elon Musk "umfassende und schädliche Sabotage" begangen. Das schrieb Musk den Tesla-Angestellten in einer E-Mail. Darüber berichtete der US-Sender CNBC.



Der Angestellte habe direkte Änderungen an Teslas Produktionssystem vorgenommen und große Mengen hochsensibler Daten an Dritte herausgegeben.