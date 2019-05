Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Wirtschaft.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Die mittelständischen Familienunternehmer haben Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für seine Industriestrategie kritisiert. Der Ansatz, "planwirtschaftliche und protektionistische Elemente" nachzuahmen, würde die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nachhaltig schädigen. So heißt es in einem Gegenpapier des Verbandes.



Es sei nicht Aufgabe des Staates, "nationale Champions" aufzubauen - wie es Altmaier will. Das teilte der Präsident des Verbandes, Reinhold von Eben-Worlee, mit.