Die Terrorgruppe Al-Shabaab hat in Somalia einen Stützpunkt der somalischen Streitkräfte angegriffen. Dabei sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Darunter seien fünf Soldaten und zehn Kämpfer der Miliz, hieß es von den Streitkräften in der Region.



Die Miliz reklamierte den Anschlag auf die Basis nahe der südlichen Hafenstadt Kismayo für sich und erklärte, 27 somalische Soldaten getötet zu haben. Die Islamisten kämpfen in Somalia für die Errichtung eines sogenannten Gottesstaats.