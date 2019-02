Eine Rentierherde. Symbolbild

Wilderer haben in Sibirien nach Angaben von Umweltschützern mehr als 1.000 Rentiere erschossen. Das Fleisch und die Geweihe der Tiere seien in mehreren Lastwagen in der russischen Teilrepublik Jakutien im Nordosten Russlands entdeckt worden. Das teilte die Umweltschutz-Organisation WWF mit.



Der Fund, der zu großen Teilen in Säcken verpackt war, wiege mehrere Tonnen. Die Zahl der Tundra-Rentiere sei in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, hieß es von der WWF.