Container stehen auf einem Terminal im Hamburger Hafen. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Die deutsche Wirtschaft hat den Durchbruch im Handelsstreit zwischen den USA, Mexiko und Kanada begrüßt. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang, sprach von "Erleichterung in der deutschen Industrie".



Der Präsident des Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, sieht einen "Lichtblick" in einer Zeit, in der Protektionismus wieder salonfähig werde. US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter von einem "wunderbaren neuen Handelsabkommen".