Die Einigung verkündete Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel am frühen Freitag nach nächtlichen Verhandlungen via Twitter. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk schrieb in dem sozialen Netzwerk, unter den 28 Mitgliedsstaaten habe es eine Einigung gegeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel stand unter massivem Druck, einen Deal zu finden, um so die Regierungskrise in Deutschland möglicherweise abwenden zu können.