Maschine von Ryanair. Quelle: Boris Roessler/dpa

Europas größter Billigflieger Ryanair hat im Tarifstreit mit einer Pilotengewerkschaft in Italien eine Einigung erzielt. Die mehr als 300 in der ANPAC organisierten Piloten hätten mit großer Mehrheit zugestimmt, so die Gewerkschaft.



Sie sprach von einem "historischen Ereignis", es handele sich um den "ersten Tarifvertrag für das Flugpersonal von Ryanair, der in Europa unterzeichnet wurde". Ryanair erklärte, man hoffe, dass es zu einem ähnlichen Abschluss mit den irischen Piloten kommen werde.