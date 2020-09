Bodo Ramelow im Landtag

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Durchbruch In der Thüringer Regierungskrise. Linke, SPD und Grüne einigten sich mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März, wie der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) in Erfurt bekannt gab. Ramelow tritt als Kandidat an. Die vier Parteien verständigten sich auch auf eine Neuwahl des Parlaments am 25. April 2021.



Zudem einigten sie sich auf einen "Stabilitätsmechanismus", so Ramelow. Damit soll gesichert werden, dass die AfD im Landtag nicht Zünglein an der Waage ist.