Es herrscht Ruhe. Stundenlang. Dann, im entscheidenden Augenblick, bricht doch noch so etwas wie Chaos aus. Gerade, als per Megaphon "Sie können jetzt rein, ruhig und langsam" gerufen wird. Kein Mensch denkt an Ruhe. Tausende wollen nur noch zu ihrem Flug. Das ist der entscheidende Augenblick. Jetzt muss die Menge beweisen, dass sie sich unter Kontrolle hat. Das muss die Menge selbst hinkriegen. Da ist niemand, der dafür sorgen könnte.



Ausgerechnet da verweigern sich die automatischen Schwingtürchen, die man mit der Bordkarte öffnet. Wahrscheinlich, weil die offizielle Abflugzeit, die da drauf steht, weit in der Vergangenheit liegt. Da wird aus Perfektion ein Witz. "Wenden Sie sich an das Kontroll-Personal", befiehlt der kleine Bildschirm. Da ist nirgendwo Kontroll-Personal. Die Lage gerät überhaupt außer Kontrolle. Keine Chance, von den Türchen wegzukommen. Von hinten drängen Tausende zu dem Punkt, an dem ich stehe. Jetzt erst wird's verdammt eng. Dann der Ruf einer uniformierten Frau hinter den Absperrungen: laut, aber unverständlich irgendwas von "Gesichtskontrolle!" Oder war es "Gewichtskontrolle"? Oder "Gerichtskontrolle"? In dem Moment heulen Alarmsirenen, rote Lichter blinken hysterisch, die kleinen Türchen fliegen auf.