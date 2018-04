Trumps Anwalt Michael Cohen. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Die Durchsuchungsbefehle bezogen sich nach Informationen der "New York Times" aber nicht nur auf den Fall Daniels, sondern auf "mehrere Themen". Cohens Anwalt Stephen Ryan erklärte, das FBI habe gewisse Schriftstücke beschlagnahmt. "Mir ist von Bundesstaatsanwälten mitgeteilt worden, dass die Aktion in New York zum Teil auf den Sonderermittler Robert Mueller zurückgeht." Mueller geht dem Verdacht nach, dass es während des Wahlkampfs 2016 geheime Absprachen zwischen Russland und Trumps Team gegeben haben soll. Bei diesen Ermittlungen habe es Hinweise auf Weiteres gegeben, hieß es. Ob die Razzia in direktem Zusammenhang mit der Russland-Affäre steht, ist allerdings unklar - ein direkter Bezug zu Muellers Ermittlungen bestehe wohl nicht, berichtet die "New York Times".