An den Flughäfen in Baden-Württemberg herrschen deutlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Am Stuttgarter Airport patrouillierten schwer bewaffnete Polizisten in Schutzausrüstung, Fahrzeuge an den Zufahrtsstraßen wurden kontrolliert. Die Kollegen an den anderen großen deutschen Flughäfen seien "sensibilisiert" worden. Auch an den Flughäfen Friedrichshafen, Mannheim und Karlsruhe/Baden-Baden bleiben die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. Wie lange die Maßnahmen andauern sollen, war zunächst unklar. Der Flugbetrieb lief normal weiter. In Nordrhein-Westfalen wurden die allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen derweil nicht weiter erhöht.