Laut den Berichten wollen libysche Behörden eine eigene Such- und Rettungszone (SAR-Zone) einrichten und den Zugang in die internationalen Gewässer für NGOs beschränken. Sollte dies in die Tat umgesetzt werden, könnte das "aus unserer Sicht zwei gravierende Folgen haben - es wird mehr Tote im Mittelmeer geben und mehr Menschen, die in Libyen gefangen sind", hieß es in der Mitteilung von Ärzte ohne Grenzen.