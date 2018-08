Für diesen teilweise versteckten Wasserverbrauch zur Erzeugung eines Produkts, hat der britische Wissenschaftler John Anthony Allan vom King's College in London Anfang der 1990er-Jahre den Begriff "virtuelles Wasser" geprägt. Und für jedes einzelne Produkt gibt es einen sogenannten Wasserfußabdruck, der Auskunft darüber gibt, wieviel Wasser insgesamt in die Herstellung eingeflossen ist.



Nach Angaben der Unesco verbraucht ein Europäer etwa 4.000 Liter virtuelles Wasser pro Tag - abhängig davon, was in den Produkten steckt, die er konsumiert. Mehr als die Hälfte davon ist importiert - aus Regionen, in denen das Wasser ein knappes Gut ist. Wissenschaftler haben den virtuellen Wasserbedarf mittlerweile für viele Produkte berechnet.