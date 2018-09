Dunkler Rauch steigt über einem brennenden Haus auf. Quelle: Uncredited/WCVB/AP/dpa

Nördlich der US-Metropole Boston hat eine Serie von Gasexplosionen Brände in Dutzenden Wohnhäusern verursacht. Mindestens ein Mensch starb. Zehn weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur von Massachusetts, Charlie Baker, mit.



Die Rettungsbehörden machten Überdruck an Gasleitungen in den Gemeinden an Lawrence, Andover und North Andover verantwortlich. Ganze Nachbarschaftsviertel wurden evakuiert, während Einsatzkräfte gegen die um sich greifenden Flammen kämpften.