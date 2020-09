Das Coronavirus Sars-CoV-2 breitet sich in Italien auf immer mehr Regionen aus. Auf Sizilien gebe es den ersten Fall in Süditalien, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli mit. Die Zahl der Angesteckten stieg in Italien auf rund 280, am Vorabend waren es noch etwa 220.



Wie es zu so einem rasanten Ausbruch kommen konnte, ist immer noch nicht bekannt. Italiens Regierungschef Giuseppe Conte machte ein unsorgfältiges Krankenhaus für die Ausbreitung mitverantwortlich. Zehn Gemeinden sind inzwischen komplett abgeriegelt.