Womöglich ist ein Bandenkrieg der Grund dafür, dass seit dem Wochenende in mehreren Gefängnissen im nordbrasilianischen Manaus inzwischen 55 Menschen getötet wurden. Allein 40 Leichen wurden laut Behörden am Montag entdeckt - demnach wiesen alle Erstickungsmerkmale auf. Am Sonntag waren bei Kämpfen in der Haftanstalt Compaj in Manaus, der Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas, 15 Insassen getötet worden.