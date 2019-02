Vermummte Demonstranten umgeben von Tränengas.

Quelle: Fernando Llano/AP/dpa

Im Machtkampf zwischen Opposition und sozialistischer Regierung in Venezuela haben sich die Spannungen an der Grenze zu Kolumbien massiv verschärft. Vier Lastwagen mit Hilfsgütern durchbrachen eine Barriere auf einer Brücke in der kolumbianischen Grenzstadt Cucuta.



Sicherheitskräfte des Staatschefs Nicolas Maduro stoppten den Konvoi, indem sie mit Tränengas und Gummigeschossen schossen. Etwa 100 Menschen wurden dabei verletzt, wie CNN en Espanol berichtete. Drei der Lastwagen gerieten in Brand.