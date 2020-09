Proteste in Beirut: Polizei setzt Tränengas ein

Quelle: Hassan Ammar/AP/dpa

Bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in Beirut sind etwa 100 Menschen verletzt worden. Am Samstag war es im Zentrum der libanesischen Hauptstadt zu Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten gekommen.



Auf Live-Bildern des arabischen Nachrichtensenders Al-Arabia war zu sehen, wie Demonstranten Steine in Richtung der Polizisten warfen, diese setzten Tränengas ein. Im Libanon kommt es seit Wochen zu Protesten gegen die Regierung. Die Demonstranten werfen der Führung des Landes Korruption vor.