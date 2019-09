Die deutschen Volleyballer sind mit einer Niederlage in die Europameisterschaft gestartet.

Quelle: dpa

Im ersten Vorrundenspiel in Brüssel verloren die Vizeeuropameister von 2017 gegen Mitfavorit Serbien 0:3 (21:25, 17:25, 15:25) und war dabei über weite Strecken chancenlos.



Weitere Gegner in Gruppe B sind Co-Gastgeber Belgien (Samstag), Österreich (Montag), die Slowakei (Mittwoch) und Spanien (Donnerstag, alle 17.30 Uhr), die besten vier Teams lösen das Achtelfinalticket. Die EM findet in diesem Jahr erstmals mit der Rekordzahl von 24 Nationen und in vier Ländern statt.