Die Feuerwehr rechnet mit steigenden Pegelständen der Flüsse. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Auf einen stürmischen Tag folgte eine eher ruhige Nacht: Vereinzelt meldeten Polizeistellen in Deutschland umgeknickte Bäume, die Straßen blockierten. "Es hat sich alles beruhigt", sagte ein Sprecher in Mainz. Wegen Sturmtief "Burglind" waren am Mittwoch Feuerwehren in vielen Teilen Deutschlands im Dauereinsatz gewesen.



Es könne aber noch Sturmböen geben, sagte ein DWD-Meteorologe. Außerdem müssten sich viele Regionen weiterhin auf anhaltenden Regen und Tauwetter einstellen.