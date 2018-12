Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1881 war es in Deutschland in den ersten elf Monaten eines Jahres so warm wie 2018. Die Mitteltemperatur des Zeitraums Januar bis November 2018 lag bei elf Grad Celsius - 2,1 Grad über dem vieljährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 im gleichen Zeitraum. Auch beim Niederschlag sind die ersten elf Monate des Jahres so trocken gewesen wie nie zuvor.



Insgesamt fielen bisher 482 Liter pro Quadratmeter. Das sind nur 67 Prozent der in diesen Zeitraum üblichen Menge. Das Triple vollständig macht die bisherige Sonnenscheindauer im Jahr 2018. Von Januar bis November wurden vom DWD 1990 Sonnenstunden gemessen - ein Plus von 32 Prozent im Vergleich zum vieljährigen Durchschnitt. Fest steht bereits jetzt, dass im Jahr 2018 die bisher höchste Anzahl heißer Tage mit mehr als 30 Grad und an Sommertagen mit mehr als 25 Grad registriert wurden.