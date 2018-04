DWS-Chef Nicolas Moreau erhofft sich zudem größere "operative Flexibilität": Zwar will die Fondsgesellschaft vorrangig aus eigener Kraft wachsen, aber man könne nun auch außerhalb Europas, etwa in Asien zukaufen. Analyst Häßler erinnert an das Beispiel Amundi: Die Tochter der französischen Bank Crédit Agricole ist seit Herbst 2015 an der Börse notiert und ist seither kräftig gewachsen. Mit 1,4 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen ist sie die Nummer Eins in Europa und doppelt so groß wie die DWS, die noch auf Rang fünf liegt. Allerdings ist die Deutsche-Bank-Tochter in Deutschland Marktführer mit einem Marktanteil von etwa einem Viertel bei den Publikumsfonds.