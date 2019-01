Die Anzahl der Ladestationen für E-Autos in deutschen Großsträdten steigt stetig an.

Hamburg besitzt unter den deutschen Großstädten weiterhin die größte Zahl an öffentlichen Ladestellen für E-Autos. Ende 2018 gab es in der Hansestadt 834 Ladepunkte, wie aus der Statistik des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft hervorgeht.



Dahinter folgt Berlin mit 779 Ladepunkten. Deutlich ausgebaut wurde den Zahlen zufolge die Ladeinfrastruktur in München. Dort sind in den vergangenen sechs Monaten über 300 Lademöglichkeiten hinzugekommen. Insgesamt sind es jetzt 696.