Volkswagen in Peking. Quelle: Andy Wong/AP/dpa

Das Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen will in China drei neue Werke eröffnen. Mit den Produktionsstätten in Qingdao, Tianjin und Foshan soll die Elektro-Offensive des Autobauers vorankommen.



Das geht aus dem VW-Mitarbeitermagazin "Inside" hervor. Die Volkswagen Group China will in den kommenden Jahren 40 lokal produzierte Automodelle mit E-Antrieb auf den Markt bringen. Ab 2025 sollen jährlich 1,5 Millionen E-Autos vom Band rollen. China ist Volkswagens wichtigster Einzelmarkt.