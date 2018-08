Im Vorjahreszeitraum lag der Verlust bei weniger als der Hälfte. Dafür aber sind die Umsätze – auch dank der anlaufenden Produktion des "Modell 3" um satte 40 Prozent gestiegen. In nächster Zeit, so schreibt Musk an seine Aktionäre, will Tesla das Ziel erreichen, für das erste Mal in seiner Geschichte profitabel zu sein.