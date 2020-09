Tesla-Gründer Elon Musk. Archivbild

Quelle: Jae C. Hong/AP/dpa/Archivbild

Die Tesla-Rally geht weiter: Der US-Elektroautobauer hat sich dank hoher Nachfrage in Europa und China zum Jahresende überraschend gut geschlagen und kommt mit seinen neuen Projekten schneller voran als erwartet.



In den drei Monaten bis Ende Dezember 2019 schaffte das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk das zweite Quartal mit schwarzen Zahlen in Folge. Der Gewinn von 105 Millionen US-Dollar übertraf die Erwartungen klar. Die Aktie schoss nachbörslich zeitweise um rund zwölf Prozent in die Höhe.