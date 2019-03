Autosalon Genf in Vorbereitung

Quelle: Uli Deck/dpa

Der Genfer Automobilsalon steht dieses Jahr ganz im Zeichen der Elektromobilität. Die Hersteller präsentieren dort ab Dienstag nicht mehr nur Studien, sondern Autos, die jetzt oder in nächster Zukunft auf die Straße kommen. Einige Hersteller zeigen an ihren Messeständen sogar nur noch Hybrid- oder Elektroautos.



Der Autosalon startet am 7. März und dauert bis zum 17. März. Für Besucher ist die Automesse nach den beiden Pressetagen ab Donnerstag geöffnet.