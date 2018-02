Inzwischen haben Teslas natürlich Heizungen, das Model S und Model X sind konkurrenzfähige Luxuslimousinen für den Alltagsgebrauch solventer Kunden. Die berichten von sehr schnellen Heizphasen, schneller als in normalen Autos. E-Autos heizen bei Bedarf eben nicht nur den Innenraum, sondern - wenn nötig - auch den Akku. Ist der kalt, gehen nämlich Kilometer verloren. Es ist wieder einfache Physik: Nicht nur bewegliche Teile, wie Räder oder die Servolenkung, bewegen sich in der Kälte unter erschwerten Bedingungen, auch der Strom fließt in den Akkus - stark vereinfacht gesagt - schlechter. Wer sein Smartphone über Nacht ins Eisfach legt, kann den Kälte-Effekt im Akku leicht nachvollziehen. Da Elektromotoren keine überschüssige Abwärme produzieren wie Verbrennungsmotoren, müssen Elektroautos im Winter zusätzlich Energie aufwenden, um den Akku und den Innenraum zu heizen. Diese Energie fehlt dann in der Reichweite.