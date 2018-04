Amazon-Logistikzentrum in Koblenz. Quelle: Thomas Frey/dpa

Der US-Internetgigant Amazon beherrscht nach einer Studie des Handelsverbandes Deutschland (HDE) inzwischen fast die Hälfte des deutschen Onlinehandels. Insgesamt entfielen 2017 rund 46 Prozent der E-Commerce-Umsätze in der Bundesrepublik auf die deutsche Tochter des US-Konzerns, teilte der Verband mit.



Der Siegeszug des Onlinehandels dürfte nach Einschätzung des Verbands auch in diesem Jahr weitergehen. "Eine Sättigungsgrenze ist nicht in Sicht."