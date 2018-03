Dennoch: Dem eSport haft noch immer ein zweifelhaftes Image an: Das sei gar kein richtiger Sport, sondern vielmehr nur ein Kinderspiel. Computer spielen halt, mit Betonung aus "spielen". An der Akademie tropft das ab - immerhin sei man als Medaillensportart bei den Asian Games ab dem Jahr 2022 anerkannt, bekäme der eSport bereits die große, internationale Bühne. Spieler Amos Ker sieht es aus praktischer Sicht so: "Im Sport geht es um Reaktionszeit, Fähigkeiten und Übung. Und das ist auch alles wichtig im eSport. Bei uns sind Reaktionszeit und schnelles Denken sogar noch wichtiger."



Auch in Deutschland nimmt der professionelle eSport Konturen an. Einige Fußball-Bundesligisten wie Schalke 04, VfL Wolfsburg, 1. FC Köln, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart haben den elektronischen Sport bereits für sich entdeckt. Die Vereine holten sich eSpieler ins Haus, um beim Fußball-Computerspiel "FIFA 18" digital an der Spitze im Fußball mitzumischen. Hertha BSC hat als erster Profiverein sogar Ende des vergangenen Jahres eine eigene Akademie gegründet. Die Berliner wollen sich selbst um ihren Nachwuchs kümmern - und so Spitze im eSport in Deutschland werden.