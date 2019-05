Das funktioniert so: Über sogenanntes "Outlook-Harvesting" lesen Schadstoffprogramme wie das als besonders gefährlich geltende "Emotet" Kontaktbeziehungen und E-Mail-Inhalte aus bereits infizierten Systemen aus. Kriminelle können die darüber erbeuteten Daten dann nutzen, um ihre Identität zu verschleiern - Verbraucher erhalten so vermeintlich E-Mails von der "richtigen" Adresse.



Dahinter stecken laut BSI oftmals Erpressungsversuche. "Die Nutzerinnen und Nutzer werden unter Druck gesetzt und zur Zahlung von Lösegeld aufgefordert", erklärt ein Sprecher der Behörde. So behaupten Cyberkriminelle zum Beispiel, dass sie den Betroffenen über seine eigene Webcam beim Besuch von Pornoseiten gefilmt hätten. Wenn das vermeintliche Hacking-Opfer nicht einen bestimmten Betrag auf ein Paypal-Konto überweise, würden die Aufnahmen an alle Bekannten weitergeschickt.