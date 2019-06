Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge. Archivbild

Quelle: Monika Skolimowska/zb/dpa

Die deutsche Autoindustrie sieht sich bei der E-Mobilität gut aufgestellt. "Wir sehen uns in einer Wettbewerbsposition, die stark ist", sagte Bernhard Mattes, Chef des Verbands der Automobilindustrie, im "Deutschlandfunk".



"In den nächsten drei Jahren investiert die deutsche Automobilindustrie 40 Milliarden alleine in die Elektromobilität." Man werde das Produktangebot verdreifachen, die Reichweite der Autos werde deutlich höher. Man tue seinen "Beitrag, um die Klimaschutzziele zu erreichen."