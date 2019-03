Hinter China sind Elektroautos in den USA am weitesten verbreitet - hier liegt der Gesamtbestand bei 1,1 Millionen Fahrzeugen. Das liegt unter anderem daran, dass die sportlichen Wagen des dort ansässigen Elektropioniers Tesla stark gefragt sind.



Besonders auffällig ist der dritte Platz - denn den besetzt das vergleichsweise kleine Land Norwegen. Dort fährt inzwischen jeder zweite neue Pkw elektrisch. Auch der Bestand an E-Fahrzeugen kann sich sehen lassen. In Norwegen existieren auf den Straßen mehr als doppelt so viele elektrisch betriebene Fahrzeuge wie in der Auto-Nation Deutschland. Hier sind es rund 142.000, in Norwegen knapp 298.000 Pkw.