Brauchen Versicherte in einer Apotheke künftig noch Rezepte in Papierform? Symbolbild.

Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

In der Adler Apotheke im gleichen Haus liest der Apotheker den QR-Code mit einem Lesegerät aus, auf seinem Bildschirm erscheint das komplette Rezept so wie sonst in Papierform - der Patient erhält die ihm verordneten Medikamente.



Der Übertragungsweg ist Ende-zu-Ende verschlüsselt und die Rezeptdaten liegen, bis zu deren Abruf in der Apotheke, dezentral in der Arztpraxis. Die Teilnahme an dem Projekt ist freiwillig und bisher nur für Versicherte der TK möglich.