Derzeit gibt es etwa 15.000 leihbare Elektroroller von neun verschiedenen Anbietern in Paris. Bis zum Jahresende sollen es 40.000 werden. Und sie werden auf die abenteuerlichsten Arten benutzt: gerne von Touristen, die schneller die App runterladen als sie ein Metroticket erwerben, aber auch von risikofreudigen Eltern, die sich ihren unbehelmten Nachwuchs zwischen Beine und Lenker klemmen.



Roller fahren in Paris derzeit überall, wo sie durchpassen, sei es in Busspuren, Fußgängerzonen oder auch gegen die Fahrtrichtung einer Einbahnstraße. Manche Rollerfahrer klingeln sich zudem nonchalant Fußgänger oder zu langsame Radfahrer aus dem Weg.