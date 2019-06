So ist man in Frankreichs Hauptstadt mittlerweile dermaßen genervt von den beliebten E-Scootern, dass mancher sie am liebsten wieder verbannen möchte. Gerade erst hat die Stadtverwaltung die Vermieter von E-Scootern dazu verdonnert, etwas gegen wild in der Gegend abgestellte Roller zu unternehmen und dafür Sorge zu tragen, dass Verfolgungsjagden auf Bürgersteigen ausbleiben. 15.000 solcher Miet-Scooter soll es derzeit geben, und 40.000 könnten es schon Ende des Jahres sein. Eine Menge also, was da an allen möglichen Ecken herumliegt oder unterwegs ist und den ohnehin schon engen öffentlichen Verkehrsraum nun zusätzlich belastet.